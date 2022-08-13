隱私大戰前 蘋果曾洽詢臉書「營收共享」可能性

據《華爾街日報》報導，在蘋果 (AAPL-US) 與臉書 (META-US) 發生隱私糾紛之前，這兩家公司曾討論「營收共享協議」，例如推出無廣告、基於訂閱的社交媒體平台版本。

根據報導，蘋果在 2016 年至 2018 年間就各種交易與臉書談判，試圖自臉書營收中分得一杯羹。

消息人士透露，蘋果接洽臉書並稱希望「共同打造業務」，其中一種想法就是推出基於訂閱的無廣告版臉書 app，這會讓蘋果得以獲得臉書營收 15% 至 30%。

臉書決定反對訂閱模式，且在經歷一連串爭議後，臉書最終更名為 Meta，將公司發展方向朝元宇宙邁進。

針對上述傳聞，蘋果發言人受訪時表示，蘋果會定期與開發商開會，「提出建議、解決疑難雜症，並協助他們持續發展其業務。」

此外，該發言人表示，蘋果與臉書的合作談判，與蘋果最終發布隱私保護功能「應用程式追蹤透明度 (App Tracking Transparency, ATT)」，兩者之間沒有任何關聯。

ATT 可防範 iOS、iPadOS App 暗中追蹤使用者上網行蹤，該功能嚴重衝擊臉書平台的廣告收入，臉書也發起一場針對蘋果 ATT 的抵制行動。

整體而言，臉書表示，ATT 功能對 2022 年營收造成高達 100 億美元的衝擊。

雖然蘋果自家廣告業務也處於新興且不斷成長的階段，但該公司也否認其隱私保護功能旨在提振自家產品。

