〈陸港盤後〉北京出手 傳助建商發債 房地產類股拉升

中國 A 股三大指數周二（16 日）收盤小漲，滬指漲 0.05%，房地產類股走高，利多是知情人士透露，監管機關指示國有中債公司，對幾家民間建商發行的境內債券提供擔保。

證券時報報導，滬指周二收盤漲 0.05% 至 3,277.88 點，深成指漲 0.08% 至 12,470.11 點，創業板指漲 0.47% 至 2,731.39 點；兩市成交額合計人民幣 1.0202 兆元，「北向資金」淨買入 8.67 億元。

農業、地產、汽車、電力、工程機械、建材、建築、鋼鐵等類股齊揚，保險、半導體、釀酒等族群走低。

香港恒生指數收盤大跌 1.05%，恒生科技指數驟跌 2.03%，美團 (03690-HK) 股價重挫逾 9%。

路透報導，四名消息人士表示，監管機關指示中債公司，對旭輝 (00884-HK) 、龍湖 (00960-HK) 等民間建商發行的境內債券，提供全額無條件不可撤銷連帶責任擔保。

對此，龍湖周二說，監管機關計劃給予積極支持，目前正在溝通中。旭輝則回應，和主管機關的溝通順暢，相信監管機關會進一步支持示範性民營建商。

美團股價之所以面臨賣壓，原因是路透報導，四名消息人士透露，騰訊 (00700-HK) 計畫出售全數或多數美團持股，以安撫北京，並鎖住獲利。

騰訊對此不予置評。騰訊擁有美團 17% 股份。依目前美團市值計算，騰訊持有的股份約價值 240 億美元。

去年騰訊開始揭露出售京東 (09618-HK) 、蝦皮母公司冬海（Sea）等公司股票的計畫，引發外界猜測，騰訊很快就會考慮減持美團、嗶哩嗶哩等其他公司的股權。