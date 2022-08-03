傳拜登政府已決定 將限制GAA晶片用技術EDA出口中國

據美國科技新聞網站 protocol.com 報導，為了限制中國製造先進晶片的能力，美國準備對 EDA 軟體實施新的出口限制，一般認為，EDA 是設計和製造最先進的人工智慧晶片至關重要的下一代技術。

報導稱，美國拜登政府數月來一直在權衡可能的禁令，白宮已選擇命令商務部發布一項新規則，以有效阻止晶片設計軟體 (EDA 軟體) 的出口，這些軟體是使用「Gate-all-around」(GAA)新技術製造晶片所必需的。

據指出，新的出口限制可能將在未來幾周內實施，目前正在由管理和預算辦公室進行審查，但其實施的細節仍在制定中。

一位知情人士說，美國政府的目標是，阻止將設計工具出售給追求人工智慧應用的中國公司。此前，美國也說服荷蘭，阻止 ASML 向中國出售其先進的極紫外光微影系統。

前商務部副部長 William Reinsch 表示，長期以來，美國一直傾向於阻止中國獲得製造先進技術所需的工具，但允許產品本身的銷售。

EDA 軟體是工程師進行晶片設計的關鍵設計工具，這些產品最終將發送給英特爾、台積電或三星等晶片製造商。EDA 軟體還可以説明工程師確保設計在製成晶片之前沒有任何問題。

目前在 EDA 軟體市場，Synopsys、Cadence 和西門子 EDA 是全球最大的三家 EDA 軟體廠商。

美國阻擋中國晶片產業發展的力道愈來愈強，最近半導體設備製造商科磊 (KLA) 和科林研發 (Lam Research) 表示，已收到商務部的通知，要求他們不能銷售 14 奈米製程設備給中國大陸。這個等級設備，主要用於生產邏輯晶片。