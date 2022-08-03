傳拜登政府已決定 將限制GAA晶片用技術EDA出口中國

傳拜登政府已決定 將限制GAA晶片用技術EDA出口中國 (圖:AFP)
傳拜登政府已決定 將限制GAA晶片用技術EDA出口中國 (圖:AFP)

據美國科技新聞網站 protocol.com 報導，為了限制中國製造先進晶片的能力，美國準備對 EDA 軟體實施新的出口限制，一般認為，EDA 是設計和製造最先進的人工智慧晶片至關重要的下一代技術。

報導稱，美國拜登政府數月來一直在權衡可能的禁令，白宮已選擇命令商務部發布一項新規則，以有效阻止晶片設計軟體 (EDA 軟體) 的出口，這些軟體是使用「Gate-all-around」(GAA)新技術製造晶片所必需的。

據指出，新的出口限制可能將在未來幾周內實施，目前正在由管理和預算辦公室進行審查，但其實施的細節仍在制定中。

一位知情人士說，美國政府的目標是，阻止將設計工具出售給追求人工智慧應用的中國公司。此前，美國也說服荷蘭，阻止 ASML 向中國出售其先進的極紫外光微影系統。

前商務部副部長 William Reinsch 表示，長期以來，美國一直傾向於阻止中國獲得製造先進技術所需的工具，但允許產品本身的銷售。

EDA 軟體是工程師進行晶片設計的關鍵設計工具，這些產品最終將發送給英特爾、台積電或三星等晶片製造商。EDA 軟體還可以説明工程師確保設計在製成晶片之前沒有任何問題。

目前在 EDA 軟體市場，Synopsys、Cadence 和西門子 EDA 是全球最大的三家 EDA 軟體廠商。

美國阻擋中國晶片產業發展的力道愈來愈強，最近半導體設備製造商科磊 (KLA) 和科林研發 (Lam Research) 表示，已收到商務部的通知，要求他們不能銷售 14 奈米製程設備給中國大陸。這個等級設備，主要用於生產邏輯晶片。

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞