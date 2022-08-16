中國連續第七個月減持美債

美國財政部週一 (15 日) 發布每月國際資本報告 (TIC)，中國 6 月所持美債減少 130 億美元至 9678 億美元，連續第七個月下滑。

數據顯示，中國 6 月所持美債規模減少 130 億美元至 9678 億美元，連續第七個月下滑，創 2010 年來 5 月以來新低紀錄，但仍是美國第二大債權國。

日本持有的美債規模月增約 126 億美元，從 5 月修正後的 1.224 兆美元增至 6 月的 1.236 兆美元，為美國最大債權國。英國在 6 月減持 191 億美元至約 6154 億美元，為美國第三大債權國。



總體而言，外國持有美債從 5 月修正後的 7.426 兆美元增至 6 月的 7.430 兆美元，外資 6 月淨買入 589 億美元美債，5 月則淨買入 998.4 億美元，連續兩個月取得外資流入。

在其他資產類別中，外資 5 月拋售美股規模達 253.6 億美元，高於 5 月的 91.5 億美元，連續第六個月拋售美股。6 月美公司債流入 139.9 億美元，前一個月為 44.6 億美元，外資連續六個月淨買入。



美中兩國因台海問題日益緊張之際，投資人密切關切中國是否將美債持倉當作武器，藉以對拜登政府施壓報復。

ING 全球市場主管 Chris Turner 表示：「中國連續減持美債更有可能是外匯干預的作用，中國藉此在美元走強的環境下維持人民幣匯率穩定。隨著俄羅斯入侵烏克蘭和扣押俄羅斯外匯儲備後地緣政治勢力範圍擴大，中國所持美債餘額似乎進一步下降。」

聯準會啟動升息週期以來，美元指數走強，上半年人民幣對美元貶值 5.8%，離岸人民幣兌美元跌至 6.8199 人民幣，創 5 月中旬來最低。