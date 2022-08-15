天然氣太貴、供應不穩定 各國只能選擇不環保但便宜的替代品

由於飆高的天然氣價格完全沒有減弱的跡象，而且供應變得愈來愈不穩定，對於渴求能源的買家來說，更便宜、「更髒」的替代品變得更具吸引力。

亞洲的液化天然氣價格現在接近每百萬英熱單位 50 美元。根據 S&P Global Commodity Insights 數據，在能源當量基礎上，截至上周五 (12 日)，天然氣價格約為柴油的兩倍，高硫燃料油和煤炭的價格更低。

能源諮詢公司 FGE 指出，在歐洲的情況類似，天然氣價格大約為 60 美元，至少是高硫燃料油和丙烷價格的三倍。

天然氣已成為最熱門的商品，而俄羅斯是歐亞最重要的來源，同時繼續控制供應。與此同時，價格飆升使一些國家買不起天然氣，這使得無論是富國、窮國，都在關注替代品。

FGE 煉油主管 Steve Sawyer 表示，由於擔心即將到來的冬季供應可能會變得非常緊張，各國政府最近宣布，他們將允許在發電站燃燒更多的燃料油和煤炭，實際上，一些國家可能正在使用。

國際能源署 (IEA) 預計，部分國家工廠和發電廠，會把燃料從天然氣換成石油。上周四，IEA 將全球石油每日需求增長預測上調了 38 萬桶，至 210 萬桶。他們表示，促使修訂的額外需求，「絕大多數集中在中東和歐洲」。

IEA 的觀點得到了高盛能源研究主管 Damien Courvalin 的認同，他預計，今年冬天將天然氣換成石油的做法，將增加每天 150 萬桶的需求，而去年為每天 100 萬桶，需求將來自電力部門和工業。

Wood Mackenzie 首席顧問 Max van der Velden 表示，巴基斯坦和孟加拉擁有巨大的石油發電能力，並且面臨著嚴重的預算限制，無法繼續購買昂貴的液化天然氣。 「他們正試圖經由使用燃料油，來保持正常運轉，並避免嚴重的經濟壓力。」

這將是全球推動清潔能源的一個挫折，許多國家將天然氣作為脫碳努力的一部分，因為它是最清潔的化石燃料。使用煤炭和石油燃料等高污染的替代品，將使各國更難實現其氣候目標。