中國開發商大幅削減房地產投資 陷入「求生模式」

中國開發商在 7 月份大幅削減房地產投資，而新開工量則創下近十年來的最大降幅，這表明流動性受到挑戰的房地產行業，恐怕不會很快轉危為安。

占經濟總量約四分之一的中國房地產市場，自 2020 年夏季以來一直苦於資本危機，陷入「求生模式」，一些資金緊張的開發商拖欠債務，難以完成建案，買家轉為謹慎，開發商的新投資變得更為困難。

根據《路透》依官方數據測算，7 月份房地產投資年減 12.3%，為 2022 年最大降幅，而新開工面積下降 45.4%，為 2013 年 1-2 月以來最大降幅。

深圳一家開發商官員表示，除了國有企業，所有人都處於求生狀態，都在等待復甦，並試圖加快銷售速度，降低成本，減少購買土地。「但歸根結底，銷售取決於最終用戶。」

自 2020 年以來，資金緊張的房地產公司一直遭受信貸緊縮的困擾，此前監管機構對開發商發布了嚴格的指導方針，擔心他們不斷攀升的債務。

一位曾經拖欠債券的開發商表示，現在首要任務是勒緊褲帶，確保住房建案交付，一旦信譽受損，籌集資金將變得更難。

數據顯示，7 月份針對開發商，國內銀行發放的貸款下降 36.8%，而從國外籌集的資金則下降了 200%。

國家統計局數據表明，1-7 月房地產投資年減 6.4%，為 2020 年 3 月以來最大降幅，新開工率下降 36.1%。