聯嘉傳捷報 打入Rivian供應鏈 拚每年營運成長2-3成

車用 LED 模組廠聯嘉 (6288-TW) 今 (15) 日召開法說會，公司表示，已打入美國新興電動車大廠 Rivian(RIVN-US)供應鏈，出貨 Rivian EDV 7 個燈組，為拿下特斯拉 (TSLA-US) 訂單後，再傳捷報，聯嘉強調，已有許多車用訂單在手，未來每年業績成長速度達 20-30%。

聯嘉前 7 月合併營收 22 億元，年增 4.68%，上半年稅後純益 1199 萬元，年減近 34%，聯嘉表示，上半年表現相對不理想，主因大環境和營運較去年更處在逆風狀況。

其中，聯嘉毛利率約 2 個百分點受到運費高漲影響，而上半年多個車廠因供應鏈斷鏈有臨時性關廠狀況，也造成存貨增加，目前聯嘉正在努力針對專案去化存貨。

聯嘉強調，隨著全球高通膨、車用晶片短缺等因素均有望在下半年趨緩，美國車市已見復甦跡象，預期下半年對美國市場出貨量將逐漸回穩。

聯嘉透露，第二季接單數和金額均創單季新高，現已有許多車用訂單在手，並打入 Rivian EDV 供應鏈，儘管下半年仍有通膨、運費、原物料和油價等不確定性因素，仍積極餐與北美、德國、法國等地的照明科技展和車廠論壇，全力爭取新接單。

另外，聯嘉提到，國內二期新建大樓即將於本季完工啟用，至於美國密西根新廠第一期，預計第四季開始量產第一款專案車款，明年第二季再量產第二、三款，該新廠共可放置 8 條產線，產值 25 億元，預計未來 3-4 年規劃第二期擴產、6-8 年擴建至第三期。

聯嘉強調，隨著新接單、新廠陸續到位，每年以 20-30% 的成長腳步邁進。