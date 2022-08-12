鉅亨美股雷達：Rivian預估全年虧損擴大 蘋果今年新機出貨有望維持去年水準

美股重要看點：

美今日將公布 8 月消費者信心指數初值。美國 10 年期公債殖利率來到 2.869%。美股期貨週五 (12 日) 上升，道瓊期貨漲 0.33%，標普 500 期貨漲 0.36%，那斯達克 100 期貨漲 0.40%。

衡量最終需求產品價格的生產者物價指數 (PPI) 較 6 月下降 0.5%，這是自 2020 年 4 月、即新冠疫情被宣佈為大流行病的次月以來的首次環比下降。

PPI 是本周發布的第二份顯示物價壓力有所緩解的通膨報告，促使投資人質疑 Fed 最快在 9 月放慢升息步伐的前景。

不過，Medley Global Advisors 全球宏觀策略總經理伊蒙斯 (Ben Emons) 表示，正面的數據並不代表 Fed「任務達成」。伊蒙斯指出，「Fed 基金期貨和歐元兌美元期貨的定價顯示，市場仍然更傾向於升息 75 個基點。我認為這是因為所有 Fed 理事不斷給我們的洗腦：『不要就此滿足，我們會繼續升息下去。』」

自 6 月中旬的低點以來，美股已經上漲。摩根大通首席全球策略師 David Kelly 看好，美股未來幾年可望創歷史新高，然而這和經濟降溫有關。

Kelly 認為，通膨緩緩回落、經濟步履蹣跚、利潤率保持不變的時期，股市反而呈現良好前景。他補充自己將會在這時點完全投資股市，因為他相信股市會自此走高。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 8 月消費者信心指數初值，預估 52.2，前值 51.5

重要個股動態：

Rivian 周四 (11 日) 盤後公布財報，2022 會計年度第 2 季 (6 月 30 日止) 淨損約 17 億美元，調整後每股虧損 1.62 美元，略低於分析師預估的每股虧損 1.63 美元。營收增為 3.64 億美元，勝過市場所估的 3.375 億美元。

Rivian 仍預期今年能生產 2.5 萬輛車，但調降全年財測，預估今年稅息折舊及攤銷前的虧損將達到 54.5 億美元，高於 5 月預測的 47.5 億美元。

該公司並調降資本支出預期，全年支出約 20 億美元，低於 5 月預期的 26 億美元。

RIVN 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

彭博引述知情人士報導，即使智慧手機市場展望不佳，蘋果 (AAPL-US) 仍要求組裝廠今年產出與去年相當數量的 iPhone 新機，整體出貨預估也維持和去年同樣水準，盼藉由收入較高的客群來擺脫銷售低迷景況。

知情人士表示，蘋果要求組裝廠今年產出 9000 萬支新一代 iPhone，數量約同於去年，另一位知情人士並透露，蘋果預期今年 iPhone 總出貨量約為 2.2 億支，同於去年水平。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國醫療保健大廠大廠「嬌生」(Johnson & Johnson) 週四 (11 日) 宣布，將在 2023 年全球停售以滑石粉為基底的嬰兒爽身粉。

嬌生目前已北美地區轉向銷售以玉米粉為基底的嬰兒爽身粉，也在全球其他市場轉向銷售該類產品，不過因玉米粉製作的嬰兒爽身粉觸感較差，平均銷售量也較小。

嬌生多年來不斷強調該產品安全無虞，稱數十年的科學測試和監管批准表明其滑石粉是安全且不含石棉的。嬌生週四停產這類產品時重申此一聲明。