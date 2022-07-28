經濟逆風衝擊 Rivian宣布裁減6%員工

電動卡車新創公司 Rivian (RIVN-US) 證實裁員消息，表示將裁減約 6% 員工，主因是通膨和升息使該公司難以籌集資金。

Rivian 執行長 RJ Scaringe 在週三 (27 日) 發給員工的信中表示，通膨飆升、利率上升和物價上漲，損害公司籌集資金能力，因此公司將啟動裁員計畫，裁撤數百人，為旗下 14,000 多名員工中的約 6%。

「在這樣的總體經濟環境下，我們需要能夠在沒有額外融資的情況下繼續成長和擴大，為實現這一目標，公司專注於將資金部署在更關鍵的地方。」Scaringe 說道。

Scaringe 先前就表示，公司將進行業務優化，部分項目排序提前，且停止招聘某些非製造崗位的人員，並採用大型削減成本的措施以減少材料支出和運營費用。

Rivian 仍在努力應對全球供應鏈中斷和零組件短缺問題，隨著投資人不再偏好成長股，該公司股價今年迄今下跌了 69%。

Wedbush 分析師 Dan Ives 認為，Rivian 在訂單開始恢復時，不再持續招聘步伐，且進行一些裁員不令人訝異，這也向華爾街發出一些訊號，即該公司正在監控運營成本，而不是大手大腳的撒錢。

Ives 認為該公司裁員措施是正面消息，他給予該公司股票「買進」評級，目標價 40 美元。整體而言，華爾街仍看好 Rivian 股票，約 61% 分析師給予買進評級，S&P 500 指數成分股的平均買進比例 58%。