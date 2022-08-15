〈勤誠法說〉伺服器需求強 下半年營運優於上半年

伺服器機殼大廠勤誠 (8210-TW) 今 (15) 日召開法說會，總經理陳亞男表示，儘管現階段市場雜音不斷，不過就目前客戶訂單狀況來看，伺服器需求依然強勁，下半年營運將再優於上半年。

陳亞男指出，勤誠已掌握客戶第三季訂單，沒有看到任何客戶需求趨緩，也正跟終端客戶、系統商 (SI)、ODM 與 OEM 等確認第四季需求，客戶雖然普遍反映終端消費需求低迷，但整體伺服器、資料中心需求並未趨緩，儘管可能有遞延效應，但今年全年仍審慎樂觀。

至於嘉義新廠，勤誠新廠自今年 1 月起進入生產，現正處於產能爬坡階段，期望年底前月產能可達 8-10 萬台，與中國兩廠相當。

陳亞男補充，勤誠嘉義廠產能不是問題，而是效能，因此今年下半年會更專注提升工廠運作效能，以利迎接明年美系客戶的 JDM、OEM 案件，看好此次 3 個案件皆為相當大的量產需求，將挹注明年營運。

針對缺工問題，陳亞男坦言，勤誠也面臨挑戰，並制定短、中、長期方案，如進行產學合作，將合作的智慧製造成果率先應用在台灣廠，之後再逐步複製到中國兩廠，甚至是未來的美國廠。

觀察兩大區客戶，勤誠認為，今年美系客戶成長動能將優於中系客戶，以全年營收貢獻來看，美系佔比會達 40-45%、中系則約 30-35%。

勤誠也訂定客戶目標，內部將客戶區分為既有客戶、開發中客戶以及未開發客戶，預期未來 2-3 年將鞏固既有客戶、增加開發中客戶，期待未來營收貢獻大於 1000 萬美元的 JDM、ODM 與 OEM 客戶數量可倍增，營收貢獻 100 萬美元 OTS 標準品的客戶數量也可以增加一倍。