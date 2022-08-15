全球車用顯示器面板市場規模 估2026年逾123億美元

日本《日刊自動車新聞》周一 (15 日) 報導，根據富士經濟 (Fuji Keizai) 整理的市場預測，全球車用顯示器面板市場規模到 2026 年將達到 123.23 億美元，較 2021 年成長 23.8%；電動車先進儀表設計在普及，還有抬頭顯示器 (HUD) 和電子後視鏡市場的成長都有關係。

另外，今年車用顯示器面板的全球市場規模，預估將較去年成長 5% 至 104.53 億美元。預料車用顯示器將走向大型化，還有電動車上使用的顯示器面板數量也會愈來愈多。

而隨著車用顯示器面板的需求增加，相關組件市場也將成長。市場預測到了 2026 年的時候，車用顯示器面板的組件市場比起 2021 年時，將成長 49.1% 至 8.68 億美元規模。

日本多家顯示器製造商，為因應車用顯示器需求的多樣化，也將加速 AR HUD(擴增實境抬頭顯示器) 的研發腳步；另外在導航、電子後視鏡等方面，也將投入新技術和新組件的研發，盼能加速市場擴張。

例如，日本中小型面板廠 JDI 就研發出全新的 OLED 面板產品「eLEAP」，該產品除了較過去產品更節能省電之外，汽車製造商在設計上也將更有彈性。另一家日本廠商 Maxell 也研發出小型的 HUD 產品「NEO-HUD」，可應用在空間狹小的跑車或 K-Car 上頭。日本精機 (Nippon Seiki) 為因應 HUD 市場的旺盛需求，也在波蘭設立了全新工廠。

富士經濟預測電容式觸控面板，在未來將成為車用市場主流。預測 2026 年的車用電容式觸控面板市場將達到 29.85 億美元規模，較 2021 年增加 74.5%。