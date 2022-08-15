〈台股盤前要聞〉億光啟動黃金周假期、亞德客-KY高層賣股 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，通膨衝擊終端需求轉弱，LED 大廠億光也鼓勵員工休假，近期已啟動黃金周假期；亞德客 - KY 董座等高層兼前三大股東，6、7 月共出脫超過 241 張股票，今年以來更已賣股 454 張。以下是今 (15) 日必看重要財經新聞。

光電業吹休假風 LED 大廠億光也啟動黃金旅遊周

全球高通膨導致終端需求疲弱，產業持續調節庫存，繼面板雙虎減產、鼓勵員工休假後，LED 大廠億光 (2393-TW) 也證實，近期已實施「黃金周假期」，鼓勵全公司員工休假，光電產業再度面臨營運逆風。閱讀全文...

亞德客 - KY 董座等高層兼前三大股東 今年以來賣股 454 張

氣動元件大廠亞德客 - KY(1590-TW) 董事長王世忠及董事藍順正等高層兼大股東，6、7 月相繼賣股，共出脫超過 241 張股票，且今年以來，包括王世忠、藍順正持有投資公司在內的亞德客 - KY 前三大股東，共出脫約 454 張持股。閱讀全文...

美商務部納出口管制 第四代半導體氧化鎵躍上檯面

就在第三代半導體碳化矽 (SiC)、氮化鎵 (GaN) 應用逐漸落地之際，美國商務部 12 日針對製造先進晶片技術，擴大出口管制措施，其中被視為第四代半導體的新一代超寬能隙材料氧化鎵 (Ga2O3) 技術也囊括在內，隨著美國政府加強相關技術管制，氧化鎵可望浮上檯面、成為下波市場矚目焦點。閱讀全文...

被動元件標準品庫存去化不如預期 三因素力抗產業低潮

被動元件標準品庫存去化時間拉長，市場擔憂產業明年市況恐回到 2019 年整理期，相關廠商營運面臨壓力，不過，業界人士分析，廠商近年在價格、稼動率調整上都更為謹慎，加上積極朝利基型市場發展，此波庫存修正影響相對較小。閱讀全文...

淨零碳排趨勢 加速電信商提前關閉 3G 網路

國家通訊傳播委員會 (NCC) 規劃，2024 年底要全面關閉 3G 網路，語音系統轉至 4G VoLTE，除了順應國際趨勢外，台灣一年約可減少 1 億度電，加上淨零碳排趨勢下，更加速電信商提前關閉 3G 網路目標，有望提早自 2024 年中完成。閱讀全文...

面板景氣低迷 雙虎衝刺多元事業腳步不停歇

面板業今年景氣再度進入寒冬，下半年恐面臨旺季不旺、量價低迷的頹勢，不過面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 衝刺多元布局的腳步並未停歇，其中，友達轉投資的 MicroLED 新兵錼創科技 - KY(6854-TW) 預計 18 日掛牌上市，群創小金雞睿生光電 (6861-TW) 近期也遞件申請上市。閱讀全文...

海運業績兩樣情 運價走弱擴散效應恐正在擴大

海運業者陸續公布第二季財報和 7 月營收，營運成績卻呈現兩樣情，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 第二季獲利創高，但萬海 (2615-TW) 獲利降至 4 個季度來低點，而從進入旺季後的 7 月營收來看，僅長榮續創高，反觀陽明、萬海，以及貨攬業台驊 (2636-TW) 和中菲行 (5609-TW) 均較上月衰退，不僅顯示旺季不旺，運價走弱壓力恐自近洋航線加以擴散。閱讀全文...