亞德客-KY董座等高層兼前三大股東 今年以來賣股454張

氣動元件大廠亞德客 - KY(1590-TW) 董事長王世忠及董事藍順正等高層兼大股東，6、7 月相繼賣股，共出脫超過 241 張股票，且今年以來，包括王世忠、藍順正持有投資公司在內的亞德客 - KY 前三大股東，共出脫約 454 張持股。

據公開資訊觀測站資料顯示，7 月王世忠利用他人名義持有的投資公司力勤投資共出脫 10 張股票，藍順正也出脫 10 張；王世忠 6 月再以投資公司 Proud Unit 出脫 16 張股票，力勤投資再賣股 100 張，藍順正則是 45 張，並以投資公司耀順出脫約 60 張。

觀察今年初以來高層賣股動態，1 月王世忠透過投資公司 Proud Unit 出脫 10 張、力勤 110 張，藍順正投資公司耀順 23 張，董事汪海明也以投資公司 YHZ 減持 10 張；3 月 Proud Unit 再賣 46 張、力勤 3 張；4 月 Proud Unit 出脫 11 張。

據年報資料顯示，王世忠投資公司力勤為亞德客 - KY 第一大股東，持股超過 13%，汪海明投資公司 YHZ 為第二大股東，第三大則是藍順正投資公司耀順，其中 YHZ、耀順持股比重各超過 5%；藍順正為台灣亞德客工業副董事長，也是寧波亞德客、廣東亞德客等公司董事，汪海明則是寧波亞德客副董。

亞德客 - KY 受疫情不確定因素延燒影響，上半年營收年增幅僅個位數，獲利較去年成長 1.4%，每股賺 16.4 元。

受中國許多城市仍進行疫情封控，加上客戶觀望地方政府公布補助措施實施細則，及中共中央二十大會議、通膨等因素干擾，亞德客 - KY 對第三季看法偏保守，也下修全年營收目標，由雙位數下調至高個位數成長，對今年營益率能否維持 30% 以上看法也趨謹慎。

