光電業吹休假風 LED大廠億光也啟動黃金旅遊周

全球高通膨導致終端需求疲弱，產業持續調節庫存，繼面板雙虎減產、鼓勵員工休假後，LED 大廠億光 (2393-TW) 也證實，近期已實施「黃金周假期」，鼓勵全公司員工休假，光電產業再度面臨營運逆風。

億光表示，黃金周過去就不定期實施，多數會選在適當時間，今年排在 8/6-8/14 日共 9 天，規模為全公司員工，員工能自由選擇放假與否。

這股鼓勵員工休假風潮，已從面板業擴散到 LED 產業，顯見光電產業市況不佳，今年 LED 產業逆風不斷，新世紀 (3383-TW)、華上 (6289-TW) 第二季淨值更轉負，面臨下市危機。

光電產業挑戰並不小，包含消費性電子、電視、筆電等應用需求持續修正，筆電大廠華碩、仁寶等更預估，產業庫存調整時間恐延續至明年上半年，導致供應鏈不得不急踩煞車，減少供給，LED 供應鏈對下半年展望也多偏保守，面臨旺季不旺壓力。

富采 (3714-TW) 就指出，市場需求明顯放緩，第三季營收將較高個位數季減，稼動率也下降、毛利率估略減，不過目前未有鼓勵員工休假的政策。

億光也認為，電子業雜音四起，公司營收仍能維持一定水準，下半年看好車用成長，法人預估，億光下半年營運目標優於上半年。