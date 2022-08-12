胃食道逆流藥物訴訟即將開庭 製藥商股價一瀉千里

葛蘭素史克 (GlaxoSmithKline)(GSK-US)、賽諾菲 (Sanofi)(SAN-US) 和海隆 (Haleon)(HLN-US) 的股價本周都大幅下挫，市值縮水數百億美元，原因是投資人擔心美國可能會針對熱門的胃道逆流藥物 Zantac 提起訴訟。

多年來，這一直是個眾所周知的問題，但投資者的擔憂在 8 月 22 日第一次預定法律訴訟前，提前在本周爆發。

Zantac 是一種名為雷尼替丁 (ranitidine) 的藥物的品牌名稱，雷尼替丁是一種用於緩解胃食道逆流的藥物。它最初是由葛蘭素史克在 1980 年代作為處方藥發明和銷售的，然後才過渡到 OTC 非處方藥。

2019 年，由於擔心該藥物含有可能的致癌物質 NDMA，監管機構啟動了安全審查，促使製造商將其下架。到 2020 年，美國食品藥物管理局 (FDA) 和歐洲藥品管理局 (EMA) 要求從市場上撤出所有版本的藥物。

從那時開始，美國已有 2000 多起提告案件，原告聲稱服用 Zantac 而吸收 NMDA。

第一次庭審自 8 月 22 日開始，法院攻防重頭戲將於 2023 年初開始。

這項訴訟特別複雜，因為有太多製藥公司參與其中。該藥專利於 1997 年到期，因此有許多該藥的製造商、零售商和分銷商在訴訟中被列為被告。

自 1998 年以來，擁有銷售這個非處方藥權利的業者包括葛蘭素史克、賽諾菲、輝瑞 (PFE-US) 和勃林格殷格翰 (Boehringer Ingelheim)。

上個月剛從葛蘭素史克分拆出來的消費者健康業務海隆表示，該公司毋須對這些索賠負責，但仍可能遭到牽連。

為應對本周劇烈的股價波動，葛蘭素史克、賽諾菲和海隆均發表聲明為自己辯護。

葛蘭素史克的發言人說：「絕大多數科學證據都支持這樣的結論，也就是使用雷尼替丁不會增加癌症風險。反方說法與科學不符，葛蘭素史克將大力捍衛自己並反對所有毫無根據的主張。」

賽諾菲發言人說：「沒有可靠的證據表明 Zantac 在現實中造成任何所謂的傷害，賽諾菲仍然對辯護充滿信心。但鑑於案件的影響性和未來訴訟的不確定性，未來任何意外情況都有可能。」

海隆能否列為被告似乎不太明確。該公司聲稱它不是任何 Zantac 索賠的當事方，表示其「從未在美國以任何形式銷售 Zantac」，並且「不對任何 OTC 或處方索賠承擔主要責任。」

但「如果 GSK 和 / 或輝瑞就 OTC Zantac 承擔責任，在某些情況下，海隆可能需要賠償 GSK 和 / 或輝瑞」。

瑞士信貸的歐洲製藥團隊在報告中表示，「與所有法律案件一樣，此案存在相當大的不確定性。」「在目前尤其如此，隨著時間演進，這 4 家公司都涉及 Zantac 所有權。」

該團隊認為，作為品牌創始人，葛蘭素史克可能會承擔大部分責任，而不是 OTC 製造商。

Redburn 在一份研究報告中表示，由於該藥物的多家製造商以及零售商和分銷商都被列為被告，這可能會降低公司層面的絕對影響。

德意志銀行研究製藥團隊周四 (11 日) 將對賽諾菲的評級從「持有」調升至「買進」，理由是「Zantac 的反射反應開始顯得有些過頭」。

德銀雖不認為目前是明顯的買入機會，但認為「在現有水平上維持賣出感覺令人震驚」。

至於是否可能和解，瑞士信貸表示，這將取決於法院從 NMDA 與癌症之間的任何關聯性以及任何不法行為證據所顯示的強度。

根據不法行為證據，以前的藥品和解費用從每位原告 3 萬美元到 27 萬美元不等。

目前有超過 2000 名已知的原告，但隨著審判進行，這個數字預計會繼續增加。