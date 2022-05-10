輝瑞以116億美元現金收購偏頭痛藥商Biohaven

輝瑞公司 (PFE-US) 周二 (10 日) 表示，將以約 116 億美元現金收購偏頭痛藥物製造商 Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd (BHVN-US)，以尋求在一些抗癌藥物專利到期之前加強其投資組合。

藉由這筆交易，輝瑞將獲得 Biohaven 已獲批准的藥物 Rimegepant，該藥物屬於一類被稱為降鈣素基因相關肽 (CGRP) 抑制劑的偏頭痛藥物。

輝瑞憑藉其新冠疫苗和口服藥物 Paxlovid 的成功積累了大量現金，有些投資人預計它將在未來幾年關鍵藥物失去專利保護情況下，將這些資金用於交易。

去年，該公司決定以 22.6 億美元收購加拿大藥物開發商 Trillium Therapeutics Inc，隨後又以 67 億美元收購藥物開發商 Arena Pharmaceuticals Inc. (ARNA-US)。

輝瑞表示，將以每股 148.50 美元的現金收購 Biohaven 尚未擁有的所有流通股，較 Biohaven 的最後收盤價溢價 78.6%。輝瑞持有該公司 2.6% 的股份。

Biohaven 股價在開盤前上漲 71.2% 至 142.31 美元，而輝瑞股價下跌 1.3% 至 47.99 美元。

Rimegepant 在美國以 Nurtec ODT 的名稱銷售，於 2020 年獲批用於治療急性偏頭痛發作，並於去年 5 月獲得了預防偏頭痛發作的擴大批准。該療法在 2021 年帶進 4.625 億美元的銷售額。

包括輝瑞在內的 Biohaven 股東還將以每股換取 0.5 股的新上市公司股份，這家新公司將保留 Biohaven 處於開發階段的非 CGRP 療法。