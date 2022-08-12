〈美股早盤〉通膨降溫喜訊助攻 主要指數開高

美國日前通膨數據透露降溫跡象後，市場對聯準會（Fed）激進升息預期緩解，助攻美股連日走高，喜訊加持下四大指數指數周五（12 日）繼續開高。

截稿前，道瓊工業指數上漲逾 150 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數漲近 90 點或近 0.7%，標普 500 指數漲近 0.6%，費城半導體指數漲近 2%。

先前一系列的經濟數據表明美國通膨降溫，交易員紛紛開始削減對聯準會（Fed）升息的押注。美國昨日 7 月生產者物價指數（PPI）月增率出現兩年來首次負成長，與先前的消費者物價指數（CPI）報告相吻合，提供通膨降溫的證據，但仍令人不安。

Rand Merchant Bank 駐約翰尼斯堡經濟學家表示，宏觀經濟環境可能開始略有改善，美國 CPI 觸頂讓市場開始懷疑 Fed 是否有大幅升息必要，但通膨仍在 40 年來高點，Fed 仍需升息，只不過情況沒有大多數人擔心的那樣糟糕。

德銀策略師 Dirk Steffen 受訪時說道，隨通膨下降，美股反彈可能會更進一步。

本周市場對通膨將溫與 Fed 升息腳步放緩感到歡欣鼓舞，因為這讓經濟軟著陸的可能性更大。全球股市有望創下 2021 年以來持續時間最久的單周上漲，今年以來的跌幅將縮減至約 14%。

截稿前，根據芝商所 FedWatch 工具，Fed 在 9 月會議上升息 3 碼（75 個基點）的機率為 36.5%，升息 2 碼（50 個基點）的機率為 63.5%。

美銀表示，投資人正紛紛重返股市與債市。以策略師 Michael Hartnett 為首的團隊援引 EPFR Global 數據稱，截至 8 月 10 日當周，全球股票基金吸引 71 億美元資金，美股資金流入達到 110 億美元，創 8 周以來新高。不過，美銀牛熊指標仍為 0，是連續第 9 周發出 「最強看跌」信號。

其他消息方面，中概股掀起退市潮，大型國有企業集體離場，中國人壽 (LFC-US)(601628-CN)、中國石化 (SNP-US)(600028-CN)、中國鋁業 (ACH-US)(601600-CN) 和中國石油 (PTR-US)(601857-CN) 四家中國國有企業都個別發表聲明表示，將申請美國存託股票 (ADS) 從紐約證券交易所下市。

對於中概股下市潮，中國證監會同日回應指出，上市和退市都屬於資本市場常態。其實在中美關係緊張下，中概股在美國資本市場處境艱難，多家中概股被美國證券交易委員會（SEC）納入預摘牌名單，包括京東 (JD-US)、嗶哩嗶哩 (BILI-US)、拼多多 (PDD-US)、百度 (BIDU-US) 等。

截至台北時間周五（12 日）21 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 0.42%，至每股 856.29 美元

摩根士丹利在進行了第四屆年度實習生調查後，重申特斯拉股票「優於大盤」（outperform）評等，目標價訂為每股 1,150 美元。該調查由約 500 名摩根士丹利實習生參加，旨在瞭解未來一代企業領袖和商業人士的偏好。

根據這份調查，偏向購買電動汽車的人士占比與去年持平為 30%，與摩根士丹利預測的 2030 年美國電動汽車滲透率大致相當，但是特斯拉在實習生中的受歡迎程度同比大幅下降至 19%，勉強領先於賓士的 17%。

分析師指出調查結果可能顯示，在特斯拉持續佔據著電動車市場的壓倒性份額以及銷量不斷增長的同時，人們也對特斯拉產生了品牌疲勞。

Rivian(RIVN-US) 早盤下跌 1.85%，至每股 38.23 美元

美國電動車廠 Rivian 第二季營收優於市場預期，並重申交車目標不變，但表示受到供料瓶頸、成本上漲和經濟波動影響，全年虧損將擴大，因此將減少資本支出，盤前股價延續先前頹勢下跌近 1%。

Illumina(ILMN-US) 早盤下跌 9.78%，至每股 205.20 美元

美國基因定序（NGS）技術公司 Illumina 上季財報表現慘淡，營收與獲利雙雙低於市場分析師預期，同時還公布遠低於市場預估的前景展望。該公司表示，具挑戰性的經濟環境抵銷其基因定序平台的使用成長。該股盤前下跌近 15%。

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月進口物價指數月增率報 0.2%，預期 - 1%，前值 0.2%

美國 7 月進口物價指數年增率報 8.8%，前值 10.7%

美國 8 月密大消費者信心指數初值預期 52.5，前值 51.5

華爾街分析：

Sevens Report Research 創始人 Tom Essaye 在報告中寫道，投資人已經開始認為經濟軟著陸的可能性加大，基於 Fed 無需像先前那樣擔心大幅升息，即通膨可能已經觸頂，經濟出現時值放緩的可能性有所降低。

Harris Financial Group 管理合夥人 Jamie Cox 表示，不斷累積的數據表明，通膨已經出現轉捩點，Fed 不再需要對貨幣政策緊急煞車，這是一件好事，軟著陸的跑道就在眼前。

Comerica 財富管理公司投資長則表示，雖然物價壓力出現緩和，但投資人必須意識到 Fed 在降低通膨方面所面臨的挑戰，單就只是將升息幅度轉向兩碼（50 個基點），並不能消除經濟或金融市場的風險。