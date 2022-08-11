經濟部啟動台灣食品全球GO計畫 估創造逾6000萬美元商機

中國海關總署日前突襲暫停進口我國百家食品廠商產品，恐重創餐飲業者，對此，經濟部今 (11) 日宣布，為協助加工食品業者分散市場，規劃台灣食品全球 GO 計畫，預計提撥 2 億元經費，經濟部長王美花則預期，將創造逾 6000 億元商機。

王美花表示，此計畫將協助餐飲業者國內、國際行銷，包含新加坡、馬來西亞、越南、韓國、日本、美國等 13 個國家，若是廠商自行上網行銷，補助約 10 萬元，若是找通路行銷每個場次則補助 20 萬元，最多補助 100 萬元，預計將有 2000 家廠商受惠，創造逾 6000 萬美元商機，並達到分散市場的目標。

經濟部進一步說明，此方案將從拓銷、輔導、金融面加強協助食品業者推廣，包含提供客製化輔導措施、海外大型促銷活動、籌組海外展團及食品通路商採購大會。

經濟部說，也將結合國內美食展辦理促銷活動、設置諮詢專線提供即時性諮詢輔導，同時針對受影響企業提供金融支援，包括舊有貸款展延、營運資金及振興資金貸款及利息減免補貼。

另一方面，針對我國產品產地標示問題，王美花今日受訪時回應，自台灣出口的產品，無論目的地為何，都需遵守貨品輸出管理辦法相關規定，經濟部也會依據廠商回饋意見與對方海關合作，近兩日則已有和緩跡象。