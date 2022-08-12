美時全年營收年增1成 毛利率維持50%以上

美時 (1795-TW) 今 (12) 日召開法說，副總經理沈燁表示，隨著血癌藥將在美國上市、抗毒癮藥與亞太市場銷售優於預期，今年營收年增幅有望轉正，並年增 1 成，毛利率則維持 50% 以上。

美時下半年主要營運聚焦在美國上市血癌藥，沈燁說，由於與原廠簽訂保密協定，無法透露出貨量與銷售額，不過以原廠價格估算，美國市場規模約 4 億美元，將依照合約出貨一定比例的數量。

抗毒癮藥方面，沈燁提到，目前市占率達 37%，雖然去年第三季開始出現價格挑戰，也有潛在競爭者，不過目前看來整體銷售趨勢優於預期，且價格相對穩定，後續會持續觀察市場競爭狀況。

對於抗毒癮藥拉貨狀況，沈燁強調，由於 2020 年下半年遇上新冠疫情，病患改到藥局領藥，藥局庫存供不應求，推升去年上半年拉貨力道非常強勁、墊高基期，今年則是恢復正常水準。

亞太市場部分，美時與日本富士製藥共同開發的學名藥，順利通過樞紐性實驗，預計本月向日本主管機關提出藥證申請；韓國減重用藥銷量穩定增加；台灣則會擴大產品組合，目標導入 380 家藥局和 1200 家未簽約藥局。

美時原預期今年全年營收年增 5-10%、毛利率超過 50%、營業費用每季落在 8.5-9 億元，預期在藥品銷售挹注下，全年營收年增幅有望接近 10% 或是超標，毛利率與營業費用則維持原訂目標。

美時第二季稅後純益 3.28 億元，季減 26.5%、年減 7.6%，每股純益 1.26 元；上半年純益 7.74 億元，年減 3.7%，每股純益 2.97 元。