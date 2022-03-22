美時擁三動能 估全年營收年增8%、毛利率超過50%

特殊學名藥廠美時 (1795-TW) 今 (22) 日召開法說，展望今年，策略暨財務副總沈燁表示，抗血癌藥物 Lenalidomide 將在美國上市、東南亞市場也將上市新藥品，以及擴大台灣藥局通路，三大動能推升下，估全年營收年增 5-8%，毛利率超過 50%。

美時抗血癌藥物 Lenalidomide 已在歐洲 14 個國家上市，預計之後會在美國上市，可能會分一次或二次出貨，沈燁解釋，從原廠策略來看，由於原廠抗血癌藥物年銷售額達 120 億美元，北美市場占 9 成，因此開放歐洲、保護美國市場，但經過與原廠協議後，相較過去降價提高市占率，抗血癌藥物降價幅度小，對於學名藥廠毛利也有利。

沈燁表示，抗血癌藥物 Lenalidomide 毛利較高，預期今年在美國上市後，將推升整體毛利率表現，在產品組合優化下，全年平均毛利率將持續超過 50%。

東南亞市場方面，沈燁指出，今年主要布局越南與菲律賓市場，並推出藥品上市，其中，將在越南上市自行研發的腫瘤用藥軟膠囊學名藥，看好越南是軟膠囊最大市場，且已成立醫療業務團隊，營運可期。

此外，韓國減重用藥去年業績年增 17%，也是疫情下唯一成長的品項，銷售動能將延續至今年，且目標拓展 1000 家診所。

美時今年將擴大台灣藥局通路，今日與 Eli Lilly and Company(美國禮來藥廠) 完成壯陽藥犀利士 (Cialis) 台灣地區產品權利移轉，預計下 (4) 月開始有營收貢獻，看好年營收貢獻達 4.7 億元，貢獻每股純益 0.35-0.75 元。

至於戒毒癮藥方面，沈燁指出，該藥品藥價去年第二季後趨穩，美國市占率維持 34%；目前尚未看到市場競爭加劇的跡象，短期內也沒有競爭者出現，同時在評估進軍中國、歐洲、台灣、中東等市場。