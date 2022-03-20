美時將取得犀利士台灣銷售權 年營收貢獻逾4億元

特殊學名藥廠美時 (1795-TW) 將與 Eli Lilly and Company(美國禮來藥廠) 簽約，拿下壯陽藥犀利士 (Cialis) 台灣地區產品權利；該藥品在台年銷售額達 1570 萬美元 (約新台幣 4.4 億元)，且毛利率高於公司平均，有望挹注美時整體營收、獲利。

美時斥資 5750 萬美元 (約新台幣 16.3 億元)，向美國禮來藥廠購入壯陽藥犀利士的台灣區權利，雙方預計本月完成簽約後，美時將可開始啟動銷售、貢獻營收。

美時主要銷售學名藥，價格容易受到市場競爭影響，進而衝擊毛利表現，不過犀利士為原廠用藥，其毛利率高於學名藥；美時預期，犀利士上市後，有望帶動整體獲利成長。

據統計，台灣前三大壯陽藥包括威而鋼、犀利士、樂威壯，其中，犀利士 2021 年銷售額約 1570 萬美元、相當於新台幣 4 億元。

海外市場方面，美時抗血癌用藥 Lenalidomide 透過與歐洲經銷夥伴的授權合作，已在德國、法國、西班牙等歐洲 14 個國家上市，首波訂單金額約 1000 萬美元，後續將於全球逾 90 個國家上市，尚有 30 個國家藥證申請審查進行中，以及 10 個國家在藥證申請文件準備階段。

另外，抗血癌藥物 Lenalidomide 在美國的專利訴訟已告一段落，美時預估，美國市場最快下半年開始出貨，並將依照合約內容，2026 年前拿下一定市場份額。

美時去年受惠產品組合優化，稅後純益 14.03 億元，年增 36.3%，每股純益 5.5 元，創新高。