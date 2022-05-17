美時本季營運持穩 全年毛利率力拚5成以上

特殊學名藥廠美時 (1795-TW) 今 (17) 日舉行法說，展望後市，財務副總沈燁表示，抗血癌藥物 Lenalidomide 歐洲市場預計第三季才會再次補貨，本季營運先平穩看待，後續隨著 Lenalidomide 在美國上市，有望帶動毛利率成長，全年目標維持 50% 以上。

美時旗下抗血癌藥物 Lenalidomide 已在歐洲多個國家上市銷售，沈燁指出，從原廠策略來看，抗血癌藥物年銷售額超過百億美元，美國市場占 9 成，因此原廠採取開放歐洲、保護美國市場策略，美國仍是藥品主要銷售據點。

沈燁解釋，儘管 Lenalidomide 已在歐洲上市並預計第三季會補貨，但預期此次銷售額不會太大。

美時第一季毛利率降至 43.36%，主要為戒毒癮藥因製造差異、不合法規，一批成品遭銷毀，加上美國 CMO(委託代工製造) 廠產線設備更新，導致良率下滑。

沈燁指出，相關狀況都已排除、產線設備良率回升，此外，抗血癌藥物 Lenalidomide 在美國的專利訴訟已告一段落，將依照與原廠合約上市藥品，由於該藥品毛利較佳，有助全年毛利率攀升至 50%。

沈燁補充，戒毒癮藥雖然遇上一次性事件，但該藥品短期沒有價格競爭影響，第一季價格仍與去年第四季相當，在美國市占率從 34% 重回至 37%，加上終端需求上升，全年營收貢獻有望持穩。

美時今年在台灣資本支出約 2500 萬美元，主要用於南投廠廠區升級計畫，沈燁說，南投廠升級計畫今年為最後一年，因此資本支出也處於高檔，明年開始下降。

談到近期匯率變化，沈燁表示，美元升值對公司來說是好事，由於不少出口是以美元計價，主要有較大影響的地區是韓國，近期韓元對美元貶值幅度，比起新台幣更劇烈。

至於專利訴訟進度，沈燁指出，根據今年 3 月原廠判決來看，意味專利確定無效，目前正向法院提請要求做出最後判決，預估判決結果將對公司有利，並可取得賠償金，預估最快下半年會有判決結果。