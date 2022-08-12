敦泰OLED TDDI報捷 成OPPO Watch 3 Pro獨家供應商

OPPO 日前推出最新的 Watch 3 Pro，並首次將 IDC (TDDI) 及 LTPO 技術應用在智慧型穿戴裝置，敦泰 (3545-TW) 今 (12) 日表示，該產品採用公司 OLED IDC 技術，是該產品獨家供應商。

敦泰表示，通過技術革新可為該產品帶來超低功耗、持久電池續航和更加豐富的功能，在恆亮模式以 100% 顯示、最低 1Hz 更新率，功耗可降低 15%，垂腕不黑屏，且因晶片高度整合，也進一步降低顯示模組的生產料件數及總體成本。

敦泰指出，公司主要提供 AMOLED 整合型驅動控制 IDC 技術，搭配柔性 OLED LTPO 面板，在 Watch 3 Pro 等智慧穿戴終端產品，展現自我調整四頻動態刷新模式，具備低功耗、高畫質等優勢，解決使用續航和暗屏等痛點問題。

此外，Watch 3 Pro 在恆亮顯示 (AOD) 模式下，續航力可長達 5 天，加上優異的觸控技術，實現優異運動防水 (5ATM 等級防水) 更支援曲面厚蓋板，解析度達 378x496，螢幕 PPI 達到了視網膜級別的 326PPI，最高 1000 尼特亮度。

敦泰補充，公司 IDC(TDDI) 技術在業界一直扮演先驅，目前更以 FT2389 IDC 提供業界最佳功能，且降低生產成本的新解決方案，此次獨家供應 OPPO Watch 3 Pro 高階手錶產品，成為業界第一個搭配穿戴柔性 AMOLED LTPO 螢幕以 IDC 單晶片量產的 IC 設計公司，展現公司高階技術實力。