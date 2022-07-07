美時強化集團營運綜效 斥7.4億元取得New Alvogen特別股

特殊學名藥廠美時 (1795-TW) 今 (7) 日宣布，為強化集團營運綜效，擬斥資 2500 萬美元 (約新台幣 7.4 億元)，參與集團美國業務公司 Alvogen Pharma 100% 子公司 New Alvogen Group Holdings, Inc. 特別股股權。

美時去年底、今年初就曾參與 Alvogen Pharma Limited 投資案，此次再參與其子公司投資案，根據此次特別股股權發行條件，美時後續 3 年內每年至少有 18% 特別股股息，且能在適當時機、以固定價格將投資本金加計應得股息，轉換成其普通股股份。

總經理 Petar Vazharov 表示，從 2015 年開始，Alvogen US 就一直是美時最重要的業務合作夥伴之一，此次能與國際藥業創投 Aztiq 團隊，以及全球領導財務性投資人 Oaktree 和 Benefit Street 一起參與投資，可共同鞏固與 Alvogen US 的合作關係。

2019 年美時與 Alvogen US 首次合作上市戒癮用藥 Buprenorphine/Naloxone 舌下含片，目前雙方在美國市場尚有 8 個學名藥產品正在合作中，其中抗血癌藥物 Lenalidomide 被視為下一個重磅產品，同時期望此次策略投資能將 Alvogen US 現有的 505(b)2 產品及研發專案帶進亞洲市場。

Alvogen US 在美國是以小型製藥代工起家，現今已成為從研發、製造、到經銷等跨足全方位版圖的美國製藥公司，產品組合包括困難學名藥、505(b)2 品牌藥、針劑及胜肽等高門檻製劑等。

Alvogen US 2020 年營收已超越 4.8 億美元，目前有 50 個以上產品上市，並送出 4 項 505(b)2 藥證申請，其中 2 項已獲得藥證，並於 2021 年第 4 季在美國上市銷售。