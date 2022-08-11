花旗：美光出現典型觸底跡象 重申「買入」評級　

由於總體經濟因素和供應鏈限制，記憶體大廠美光 (MU-US) 在近期財報中下修財測，但花旗認為，美光已出現典型觸底跡象，並重申「買入」評級。

美光日前表示，客戶需求放緩情況已由消費性電子領域，蔓延至資料中心、車用等市場，下修本季營收預估，且下季營收也將下滑。

花旗分析師 Christopher Danely 將美光目標價從 80 美元下調至 75 美元，但是，重申「買入」評級，並指出美光已顯露出三個觸底跡象，分別是資本支出下降、股價估值接近谷底、市場已將美光財測下修反應在估值中。

Danely 在給客戶的一份報告中表示，市場對美光 2023 財年的每股盈餘 (EPS) 估值，自上季以來下減了約 50%，在美光於 9 日下修營收預估以及資本支出後，市場共識的預估值下修也將反應完畢。

Danely 將美光今年的營收和 EPS 預估從 313 億美元和 8.07 美元，下調至 306 億美元和 7.85 美元。同時也將 2023 年的營收和 EPS 預期從 310 億美元和 7.27 美元，下修至 235 億美元和 3.94 美元。

該分析師也指出，美光是第一家提及汽車、工業市場有些疲軟的企業，而美光通常都是這 2 個領域景氣疲軟的先行指標。

Raymond James 分析師則調降美光評級，自「強力買進」降至「優於市場表現」，但他也表示，美光下修財測消息傳出後，美光股價最多僅下跌 5%，且較 52 周低點高出最多 15%，認為投資者可將此視為清算事件，提供下行支撐力，隨著 2023 財年供應重新平衡，會出現巨大上升空間。