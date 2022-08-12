谷歌國際資料中心多點開花 亞太區再蓋三座

科技巨頭谷歌 (GOOGL-US) 持續在全球建立資料中心，本周宣佈將在馬來西亞、泰國和紐西蘭建立新地區型資料中心，將是今年新的國際雲端據點，谷歌認為，在亞太迅速擴張，可望滿足這些國家快速成長的雲端需求。

除了亞太區三座新資料中心，谷歌已開始建置國際其他六座資料中心，包含德國柏林、義大利都靈的區域型資料中心，墨西哥的地區型資料中心，以及中東國家以色列的特拉維夫，卡達的多哈，沙烏地阿拉伯的達曼。

谷歌資料中心分成兩種類型，一種以地理位置區分「地區型 (Region)」、一種獨立式資料中心區分的「區域型 (Zone)」，其中北美目前有 10 座地區型資料中心，總計共 33 座資料中心，國際涵蓋 34 座資料中心，包含義大利米蘭、智利聖地牙哥、巴西聖保羅等地。

谷歌美國中西部的俄亥俄州第二座資料中心已建置完成，目前德州達拉斯新資料中心正在趕工中，預計今年啟用，另外，明年美國將再興建三座地區型資料中心。

谷歌母公司 Alphabet 第二季財報不如市場預期， 其中 Google Cloud 部門尚未實現獲利，營收雖年增 36%，但未達預期，且仍虧損 8.58 億美元。不過，在核心搜尋引擎業務漸趨成熟之下，Google Cloud 被視為幫助 Alphabet 實現成長的主要驅動力。

Alphabet 執行長 Sundar Pichai 表示，搜索引擎和雲端服務正在推動公司成長，谷歌聚焦僱用員工擔任關鍵角色，以提高生產力，並解決長期策略優先事項。