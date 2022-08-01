谷歌母公司CEO 要求員工提高生產力和專注力 以因應總經挑戰

谷歌 (GOOGL-US) 母公司 Alphabet 執行長 Sundar Pichai 啟動一項名為「Simplicity Sprint」的新計畫，旨在提高員工效率和專注力，以因應不確定的經濟環境。

內部文件顯示，Alphabet 上週舉行例行性全體員工會議，Pichai 說道：「在我們的財報公布之後，我希望另外說明一些情況，並請求大家協助。很明顯，我們正面臨一個充滿挑戰的總經環境，並且未來還有更多不確定性。」

Pichai 也表示，公司整體生產力並未達到整體員工人數應有的水準。他要求員工協助創建一種更專注於使命、更聚焦於產品和客戶的公司文化。他說道：「我們應要思考，如何降低令人分心的事物，並提升產品優勢以及生產力。」

為此，Pichai 推出了「Simplicity Sprint」計劃，徵求所有員工想法，以加快產品開發。「Sprint」是軟體研發與科技新創公司常用的詞彙，代表短期內專注進行某個共同目標。

谷歌預期將過一項內部調查，讓員工在 8 月 15 日之前分享他們的想法。Pichai 表示，這是該公司更快地獲得更好的結果的一種努力。報導認為，該項調查可能被用來削減某些部門的開支。

經濟狀況不佳使廣告業務承受壓力，Alphabet 上周公布 2022 會計年度第二季財報大致遜色，但在搜尋廣告的助益下，營收並未和華爾街預期相差太多。

Alphabet 財務長 Ruth Porat 指出，美元走強導致的匯率波動，使營收增幅折損 3.7 個百分點，且對本季影響恐怕更大。