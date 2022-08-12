美國會議員針對特斯拉安全事故調查 要求監管單位說明

擔任監督汽車安全小組委員會主席的兩名議員，已經要求美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA)，就特斯拉 (TSLA-US) 配備 Autopilot 和先進駕駛員輔助系統的電動汽車事故調查進行簡報。

據《路透》報導，民主黨參議員 Gary Peters 和眾議員 Jan Schakowsky，在給 NHTSA 信中，表達他們對最近聯邦調查和報告中，所發現特斯拉的安全問題存在憂慮。

他們表示，有鑑於特斯拉撞車事故的死亡人數不斷增加，「NHTSA 是否考慮過對這個問題展開缺陷調查？」

自 2016 年以來，NHTSA 已對涉及特斯拉汽車以及使用 Autopilot 等高級駕駛員輔助系統的事故，展開了 38 次特別調查。在這些與特斯拉相關的調查中，共有 19 人死亡。

議員在信中表示，「NHTSA 是否在徹底調查和解決機動車安全面臨的緊急、新出現的風險之間取得平衡？」信中還質疑，該機構是否有足夠的資源，來調查先進駕駛員輔助系統。

最近，安全技術倡導組織 Dawn Project 也表達對特斯拉自駕系統的擔憂，表示它們無法偵測到兒童大小模型，並發起運動，呼籲公眾向國會施壓，要求禁止特斯拉的自動駕駛技術。

特斯拉周四 (11 日) 股價下跌 2.6%，報 859.89 美元。

已解散新聞辦公室的特斯拉沒有立即發表評論。特斯拉官網指出，自動駕駛儀可以讓車輛自動轉向、加速和剎車，但需要駕駛員主動監督，並不會讓車輛自動駕駛。

上個月，NHTSA 表示，它對一輛 2020 年特斯拉 Model 3 汽車在猶他州發生的撞車事故展開了特別調查，該事故導致一名摩托車手死亡。

今年 6 月，NHTSA 將其缺陷調查，升級為對 830000 輛配備 Autopilot 的特斯拉汽車的缺陷調查。