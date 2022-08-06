加州車管局控特斯拉廣告誇大自駕輔助功能 具誤導消費者之嫌

美國加州車輛管理局 (DMV) 指控，特斯拉廣告不當宣傳旗下自動駕駛技術的功能性，讓消費者過度高估汽車的自動駕駛功能，有誤導大眾的嫌疑。

根據 7 月 28 日提交官方的兩份文件，DMV 官員和律師表示，特斯拉自動輔助駕駛 (Autopilot) 和全自動輔助駕駛 ( FSD) 無法實現字面上所描繪的功能，即完完全全的自動駕駛。

DMV 表示，若其勝訴，將要求特斯拉在廣告中向消費者清楚說明 Autopilot 和 FSD 系統的功能，包含與性能侷限有關的警示。

接下來，特斯拉有 15 天的時間赴行政法院對上述指控做出回應，否則將面臨一造缺席判決。最壞情況下，特斯拉可能暫時失去在加州的銷售許可。

這並非特斯拉第一次面對這類批評，早在 2 年前，德國慕尼黑法院便以部分廣告中的「 Autopilot」一詞有誤導消費者的嫌疑為由，禁止特斯拉在廣告中宣傳自動駕駛功能或使用相關文字暗示。

特斯拉旗下所有車型都搭載 Autopilot 自動輔助駕駛功能，具有自動跟車、自動轉向以及煞車等能力，更高階的 FSD 系統則須額外購買，包含自動導航、自動停車的功能，在美國一次性售價為 1.2 萬美元，訂閱價格則為每月 199 美元。

自從 Autopilot 功能上線後，特斯拉與自駕系統事故頻傳。7 月初發布的聯邦資料顯示，2021 年 6 月至 2022 年 7 月這段期間發生的自駕事故中，特斯拉電動車就占了約七成，即 270 多件。

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 啟動至少 37 次特別調查，全都和特斯拉駕駛輔助系統所致的事故有關，且導致至少 17 人死亡。NHTSA 也對特斯拉的 Autopilot 功能進行評估，確認該技術是否存在缺陷或是需要召回。