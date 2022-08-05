上海超級工廠持續發威 特斯拉全年交車量有望再創新高

特斯拉 (TSLA-US) 上海廠持續發威，今年頭七個月交車量達 32 萬輛，相當於去年全年三分之二。特斯拉提升上海廠產能後，繼續克服疫情對供應鏈的干擾，今年全年交車量有望再創新高。

中國乘聯會周四（4 日）公布的銷量數據顯示，今年頭七個月特斯拉上海「超級工廠」累計已向全球用戶交付 32.3 萬輛車，其中中國占 20.6 萬輛，這上海廠交付量已達到去年全年總量三分之二。

去年特斯拉全球交車量超過 93 萬輛，寫下歷史新高，其中上海廠貢獻一半。特斯拉的數據顯示，上半年合計交車量超過 56 萬輛。據乘聯會估算，上半年特斯拉中國共交付 29.5 萬輛，仍占特斯拉半壁江山。

作為特斯拉主力工廠，上海廠頭七個月平均每月交車量超過 4.6 萬輛，若交車量不墜，今年全年交車量勢必超過去年，並讓特斯拉刷新去年創下的歷史紀錄。

上月特斯拉公布第 2 季財報時，也展現對上工廠擴產的信心。特斯拉財報顯示，雖然上季上海廠經歷全面停工和局部停工，但 6 月產量飆上歷史新高。

財報也顯示，上海廠年產能已超過 75 萬輛，在特斯拉旗下各大工廠中，產能最高。特斯拉預計，最近設備升級，將讓上海廠持續提高生產率。執行長馬斯克在法說會上表示，下半年特斯拉產量有望創紀錄。

此外，特斯拉說，上半年特斯拉中國車主運用旗下充電網，累計行駛逾 28 億公里，較去年同期激增 61%，相當於繞地球 7 萬餘圈，二氧化碳減排量超過 65 萬噸。