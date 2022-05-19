軋空事件後虧損難平 Melvin Capital計劃清算基金

去年初在 GameStop 軋空事件中遭到散戶重擊的避險基金 Melvin Capital，因難以收復巨額虧損，周三 (18 日) 宣布將逐步關閉基金。

Melvin Capital 創辦人 Gabe Plotkin 透過信件證實清算基金的消息，計劃將現金歸還給投資人。

他表示：「對公司和投資人來說，過去 17 個月是非常難熬的時期，我已經盡我所能，但仍不足以實現投資人所期望的報酬，我現在承認我必須退出外部資本的管理作業。」

在離開知名避險基金經理人科恩 (Steven Cohen) 旗下資產管理公司 Point72 後，Plotkin 於 2014 年底成立 Melvin Capital，2020 年全年報酬率約 30%，在華爾街名列前茅，命運卻在隔年大幅翻轉。

Melvin Capital 在散戶投資人集體軋空 GameStop、AMC 等迷因股的情況下，去年初一度虧損 55%，即使接下來幾個月有賺錢，損失依舊難平，全年慘賠 39%，今年截至 4 月也虧損超過 23%。

截至 4 月底，Melvin Capital 管理的基金規模為 78 億美元。

Plotkin 上月曾制定一項改革計畫，試圖消除用來衡量投資績效的高水位機制 (High Water Mark)，這是一種計算方式，規定避險基金必須達到一定的報酬水準，才能向投資人收取績效費用。Plotkin 的計畫引發投資人不滿，最終被迫取消並向投資人道歉。