小米建構全新科技生態 全尺寸人形仿生機器人CyberOne亮相

小米周四（11 日）晚間在秋季發表會上除公布多項新品外，還公開在智慧機器人的最新進展，首款全尺寸人形仿生機器人 CyberOne 也正式亮相。

CyberOne 是繼去年小米仿生四足機器狗 Cyberdog 後，小米機器人 Cyber 家族的新成員，內部將其暱稱為「鐵大」。小米表示鐵大具有高情商、可感知人類情緒，視覺敏稅、可對真實世界三維虛擬重建，而且「小腦」發達可實現雙足運動姿態平衡，四肢強健、動力峰值力矩 300Nm 等領先能力。

小米智慧機器人 CyberOne。(圖片：擷取自小米發表會)

CyberOne 身高 177 公分，體重 52 公斤，是一款全尺寸人形仿生機器人。相較 Cyberdog 機器狗而言，人形機器人機械複雜度更高，需要性能更強大的電機、更多的機身自由度、複雜的人形雙足控制演算法。

此次 CyberOne 支持多大 21 個自由度，並能實現各自由度 0.5 毫秒級別的即時回應，模擬人的各項動作。

小米董事長雷軍在秋季新品發表會上公布全尺寸人形彷生機器人。(圖片：擷取自小米發表會)

小米稱 CyberOne 背後的智慧、機械能力，全部由小米機器人實驗室全棧自研完成，背後軟硬體 / 演算法的開發工作巨大。

小米董事長雷軍在發表會上也提到「CyberOne 以人工智慧為內核，標準人形為載體，是小米對未來科技生態的一次探索，也是小米多元融合技術體系的新成果。」

小米在秋季新品發表會上，公佈新一代折疊屏旗艦小米 MIX Fold 2、K50 宇宙新旗艦 Redmi K50 至尊版兩款新品手機，以及小米 Watch S1 Pro、小米 Buds 4 Pro、小米平板 5 Pro 12.4、小米會議寶 mini、米家智能淨煙機 P1、米家分區洗烘一體機 15KG 等 7 款智慧新品，涵蓋智慧穿戴、智慧辦公、智慧廚房等場景。