〈財報〉小米Q1業績遭封控、供應鏈重創 營收衰退 獲利砍半

中國智慧型手機製造商小米集團 (1810-HK) 周四（19 日）公布 2022 年第一季財報，由於北京政府的封控措施影響需求，第一季營收首見下滑、獲利砍半。

小米第一季（截至 3/31）營收年減 4.6% 至人民幣 733.5 億元（單位下同），季減 14.3%，低於分析師預估的 743 億元，也低於去年同期的 768.8 億元；經調整淨利大減 52.9% 至 28.58 億元，季減 36.1%，去年同期為 60.9 億元。

小米第一季智慧型手機年減 22.1% 至 3,850 萬台，去年同期為 4,840 萬台，主因是受到中國因疫情實施封控影響供應鏈與零售需求，並表示本季智慧型手機營收將下滑至 45.8 億元。

根據 Canalys 數據，小米第一季全球智慧型手機出貨量保持第三，市占率達 12.6%，而中國手機市場出貨量年減 18.2%，在該國排名第五，市占率為 13.9%。

展望未來，小米將推進「手機 ×AIoT」的核心戰略，IoT 與生活消費產品業務及網路業務在今年第一季度保持穩健增長，同時也將積極探索智慧電動車等創新業務發展，首季淨利 28.5 億元中包含智慧電動車等創新業務費用為 4,250 萬元。

然而越來越多海外挑戰拖累小米發展藍圖，俄烏爆發戰爭壓低這兩個國家的銷售，且上月印度反洗錢機構以涉嫌違反外匯法律為由，沒收小米當地子公司 7.26 億美元資金，不過小米稱在印度業務完全符合當地法規。

此外，中芯國際 (0981-HK) 執行長趙海軍上周示警，今年封控措施與俄烏戰爭可能造成全球智慧型手機出貨量減少約 2 億台，其中中國品牌承擔大部分損失。

不過，中國國際金融分析師認為，供應短缺等壓力可能會在今年第二季開始緩解，預計下半年將成為消費電子產品旺季，業績可望成長。

花旗分析師 Andre Lin 則認為，通膨、地緣政治衝突與疫情導致消費者信心下滑影響小米上季業績，且鑑於升息、新興市場貨幣貶值、通膨升溫與經濟衰退的擔憂，該公司前景仍充滿挑戰。

彭博分析師表示，受到生產與貨運成本不斷攀升，小米的毛利率成長面臨巨大阻力，並稱網路是長期獲利擴張的重要推動力，但由於手機需求下滑可能會抑制月平均用戶的成長，因此該領域也可能放緩。

小米第一季網路服務營收年增 9.7% 至 71.12 億元，去年第四季為 72.69 億元，年增 8.5%。