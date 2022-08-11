港交所周五迎重頭戲 料香港今年最大IPO中國中免將啟動募股

港交所文件顯示，中國免稅店龍頭中國中免 (601888-CN) 已通過上市聆訊，最快周五 (12 日) 啟動募股，8 月底掛牌上市，募資上看 215 億港元，可望成為香港今年來最大規模首次公開募股( IPO)。

路透報導，中國中免在此次 IPO 計畫出售 5% 股份，然而 H 股的募股價和 A 股相較可能有所折讓，尚無最後定論。

中國中免過去曾在 2021 年 6 月向港交所提出上市申請，也在同年 11 月通過港交所上市聆訊，但後來沒有展開募股，逾期失效。2022 年 6 月 30 日，中國中免再度向港交所提出上市申請，中金公司和瑞銀集團為其共同保證人。

據公開資料，中國中免於 1984 年設立，該公司的免稅店經營遍及全方位，包括市內、口岸、離島、飛機、郵輪和海運供應店等。最新資料顯示，中國中免有 193 間免稅店，184 間分布在中國 28 個省、直轄市和自治區的 100 個城市，另有 9 間境外免稅店，7 間在香港，澳門、柬埔寨也各有 1 間，還有 2 間開在郵輪上。由該公司所建構的免稅零售網，是中國最大規模。

據全球成長咨詢顧問公司弗若斯特和沙利文 (Frost & Sullivan)，以營收來看，中國中免 2021 年在全球旅遊零售業的市占率達 24.6%，連續兩年站上龍頭寶座。

2019 年到 2021 年的三年間，中國中免的註冊會員人數一路從 2019 年底的 120 萬人、2020 年底的 1200 萬人，成長至 2021 年底的 2030 萬人，成長幅度相當可觀。

中國中免股價周四 (11 日) 收在每股 201.19 元人民幣，較上一個交易日上漲 2.65% 或 5.19 元人民幣。