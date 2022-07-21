中芯悄悄出貨7奈米晶片 研調斷言可能抄襲台積電

外媒報導，據市場研調機構 TechInsights 報告指出，中芯國際已悄悄出貨 7 奈米晶片，經拆解後，TechInsights 斷言，中芯國際可能抄襲台積電 (2330-TW)(TSM-US) 的 7 奈米技術，恐將再度引發雙方的智財權戰爭。

TechInsights 報告中指出，雖然中芯國際近來均未透露 7 奈米以下先進製程進展，但從 2021 年 7 月起便已出貨 7 奈米 SoC 晶片給美國比特幣挖礦公司 MinerVa，經拆解晶片後發現，初期影像顯示幾乎抄襲台積電的 7 奈米製程。

TechInsights 表示，中芯已遭美國政府貿易制裁，無法取得 EUV 設備，但仍能透過現有設備生產 7 奈米製程晶片，甚至可能推進更先進的製程，儘管目前經濟規模與良率都不太理想。

但 TechInsights 也認為，這對中國來說幾乎不是問題，因為即使生產設備受限，中芯仍能發展自主半導體晶片供應鏈。

中芯國際 2020 年時首次提到 7 奈米製程技術，同年與合作夥伴芯動科技共同宣布，順利開發 N+1 版本 7 奈米晶片，並宣稱 N+2 版本正在開發中；目前雖無法確定 Techinsights 在市場上採購的 Minerva 比特幣挖礦晶片，與芯動科技的是否有關聯，及是採用 N+1 或 N+2 版本晶片。

台積電曾於 2002 年、2006 年時，兩度控告中芯抄襲製程技術，展開長達 8 年的商業機密剽竊爭訟，雙方最終於 2009 年，達成和解協議。中芯除分年分期賠償台積電 2 億美元外，還無償授予台積電 8％中芯股權，台積電並可在 3 年內，以每股 1.3 港元的價格，認購中芯 2% 股權。

不過，台積電 2019 年積極處分中芯股權，當年中芯從美國紐交所下市時，台積電持股已降至 0.2%。