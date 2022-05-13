中芯：全年智慧手機出貨量恐驟減2億支 供應鏈影響料至Q2過後

中芯國際 (0981-HK) 周五 (13 日) 警告，俄烏戰爭和中國疫情恐導致今年智慧手機出貨量減少 2 億支，且需求大減對供應鏈的影響至少會持續到第 2 季以後。

執行長趙海軍在業績說明會上表示，戰爭和封城大幅削弱消費電子產品和家用電器需求，導致晶片訂單嚴重調整，很多智慧手機、PC 和家電公司在俄羅斯和烏克蘭都有業務，如今這些收入都沒了，本土市場銷售也因為疫情而下滑。

趙海軍認為，下行趨勢還沒結束，今年智慧手機出貨量估減少逾 2 億支，且受影響的絕大多數是本土手機製造商。

不過他也說，目前中芯工廠仍以 100% 產能運行，且持續將產能分配給嚴重短缺的產品，像是用於綠能、電動車和工業領域的電源管理 IC 和微控制器，但上海工廠仍受封城所苦，這種情況可能持續到 Q2 以後。

他說：「撇除自家產能，我們對整個供應鏈的長尾效應也持謹慎態度，包含封裝、測試與供應鏈下游的其他環節，相關影響預料不會在本季結束。」

中芯周四 (12 日) 晚間公布 2022 年 Q1 財報，營收年增 67% 至 18.4 億美元，淨利年增 181.5% 至 4.47 億美元，毛利率 40.7%，年增 22.7%，毛利率創下歷史新高，主要歸功於價格上漲和產品組合調整。

展望 Q2，中芯估營收季增 1% 至 3%，毛利率降至 37% 至 39%，原因是疫情停工和部分工廠進行年度維護作業，導致產能利用率下滑。

中芯董事長高永崗表示，公司在制定 Q2 指標時已考量疫情因素，會努力將影響幅度控制在 5% 範圍內。