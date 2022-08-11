〈蔣尚義開講〉談共事秘辛 花4、5年才搞懂如何向張忠謀報告

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 前營運長蔣尚義去年底辭去中芯國際副董事長，退休後回美定居，先前接受美國電腦歷史博物館 (CHM) 採訪時，透露過去與台積電創辦人張忠謀共事的秘辛，他花了 4、5 年時間，才搞懂如何向張忠謀報告。

蔣尚義說，1996 年仍在惠普工作時，接到來自台積電的工作邀約，當時自己年屆五十，台積電剛創立 9 年，考量公司初期規模小且營運可能不太穩定，自己還有房貸與孩子們的學費壓力，因此以「孩子們都在美國生活」為由婉拒，之後與台積電聊了半年才決定加入。

蔣尚義表示，加入台積電擔任研發副總後，直接向張忠謀報告，在工作幾年，發現自己工時很長，加上家人都不在台灣，經常到晚上 9、10 點才下班，但張忠謀每天都 6 點就下班回家。

蔣尚義對此相當困惑，他說，自己只負責研發，張忠謀責任比他重很多，要負責製造、銷售、行銷、政府關係、媒體與客戶，要顧及所有一切，怎麼還能每天 6 點就回家？

於是，蔣尚義開始試著了解張忠謀的秘密。他說，若張忠謀要求下屬做報告，他會有很高的期望，期望下屬告訴他所負責的領域最重要的事，且這件事他不知道。

蔣尚義以自己是工程師的角色為例，若有 30 分鐘時間報告，就會要求提供並說明文件，他並舉例，「問題在這，這是我的實驗，而這是我的方法、資料，我這麼解讀及做出這樣的結論」，若用這種方式向張忠謀報告，「那你就麻煩大了」。

蔣尚義說，張忠謀對這種報告模式完全沒耐心，必須逆向操作，直接告訴他結論，他會回應，並認為這 30 分鐘已有所回報，接著非常有耐心地聽下屬說細節。

蔣尚義表示，若採取另一種方式，不先導出結論，張忠謀會覺得浪費了 5 分鐘，「之後的 25 分鐘你會很痛苦，他會責備、批評所有一切，還會撕了你的報告叫你出去」。他並透露，自己花 4、5 年時間才搞懂這個道理，並與同事分享。