〈和碩財報〉Q2毛利率站回5% EPS 1.17元 Q3筆電出貨看增2成

代工廠和碩 (4938-TW) 今 (11) 日公布第二季財報，毛利率重回 5%，達 5.11%，為近六年單季新高，純益約 31.16 億元，季增 86.9%，年減 41.69%，每股純益 1.17 元；上半年純益 47.83 億元，年減 52.2%，每股賺 1.79 元；展望第三季，和碩估筆電出貨可望季增 20-25%。

和碩第二季營收 2836.58 億元，季減 12.4%、年增 4.18%，毛利率 5.11%，季增 1.57 個百分點、年增 1.54 個百分點，主要受惠消費性電子產品組合、子公司營運，加上認列客戶備料補貼挹注，營益率則達 2.31%，季增 1 個百分點、年增 1.32 個百分點，稅後純益 31.16 億元，季增 86.92%、年減 41.69%，每股純益 1.17 元。

和碩上半年營收 6074.82 億元、年增 24.3%，毛利率 4.27%、年增 0.4 個百分點，營益率 1.77%、年增 0.77 個百分點，稅後純益 47.83 億元，年減 52.2%，每股純益 1.79 元。

業外方面，和碩第二季業外挹注約 2.38 億元，其中，來自其他利益達 8.69 億元，但匯損則約 6.31 億元，和碩解釋，近年海外據點擴增，各種不同幣別在第二季波動較大導致。

從三大產品線觀察，和碩第二季消費產品營收成長近 4 成外，但包含資訊產品、通訊產品營收都較上季下滑，各類別營收比重，通訊產品占 49%、資訊產品占 15%、消費產品占 23%、其他則占 13%。

出貨方面，和碩第二季筆電出貨約 200 萬台，季減約 15%、年減約 17%，略低於原預期，桌機主板則出貨約 150 萬台片，季減、年減均約 2 成，優於預期。

展望第三季，進入產業傳統旺季，和碩預期，本季筆電可望季增 20-25%，桌機主板則可望季增 30-35%，非筆電業務也將呈現季增。