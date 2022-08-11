業外拖累 晟德Q2轉虧 上半年EPS 2.33元

晟德 (4123-TW) 今 (11) 日公布財報，受業外拖累，第二季營運轉虧，每股虧損 0.36 元；上半年純益降至 11.79 億元，每股純益 2.33 元。公司強調，下半年將持續透過併購或引進策略投資人等方式，強化核心事業，目標 2025 年打造 7 至 8 個 300 億元生技獨角獸企業。

晟德第二季營收 2.05 億元，季增 34.63%、年增 54.37%；毛利率 50.65%，季增 1.26 個百分點、年增 2.2 個百分點；營益率 49.39%，年減 61.69 個百分點、較去年同期負轉正；稅後虧損 1.8 億元，較今年第一季、去年同期盈轉虧，每股虧損 0.36 元。

晟德上半年營收 3.57 億元，年增 22.59%；毛利率 50.11%，年減 1.82 個百分點；營益率 75.68%，較去年同期負轉正；稅後純益 11.79 億元，年減 64.68%，每股純益 2.33 元。

董事長林榮錦指出，儘管全球股市下半年仍面臨持續升息挑戰，生技醫療股現階段處於低估值，體質佳且現金流充足，將會展現公司經營能力與長期投資價值。

林榮錦強調，公司以永續金流模式，藉由階段性、策略性調節獲利，可穩固現金流，藉此持續投入或擴大核心事業發展，不受短期獲利波動影響、穩定配息。

回顧上半年，晟德表示，集團核心事業報捷，專注生物藥 CDMO(委託開發暨製造服務) 的永昕 (4726-TW)，獲得日本製藥業客戶認同，參與私募案。新藥公司順藥 (6535-TW) 旗下長效止痛針劑取得馬來西亞進口藥證，目前已取得台灣、新加坡及泰國藥證，將對營收產生正面貢獻。

此外，高階骨科醫材廠博晟生醫 (6733-TW) 看好海外醫療市場，今年陸續向越南、新加坡、印尼、泰國、菲律賓及柬埔寨等國提出旗下產品愛膝康 (RevoCart) 取證申請，並跨海與穎奕生技 (海南) 簽訂經銷合約，將於海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區進行銷售。