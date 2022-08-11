〈TPK法說〉Q2純益季、年減逾7成 EPS 0.16元 探九季低點

觸控模組廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今 (11) 日召開法說會並公布第二季財報，反映季節性庫存調整影響，營收、獲利均較上季下滑，單季純益下滑至約 6600 萬元季減 71.91%、年減 79.5%，每股純益 0.16 元，為近九季低點，累計宸鴻上半年純益約 3.01 億元、年減 55.2%，每股賺 0.74 元。

宸鴻第二季營收達 223.36 億元，季減 10.98%、年減 9.16%，毛利率 4.69%，季增 0.8 個百分點、年增 0.72 個百分點，營益率 0.88%，季增 0.58 個百分點、年增 0.15 個百分點，稅後純益約 6600 萬元，季減 71.91%、年減 79.5%，每股純益 0.16 元。

累計宸鴻上半年營收達 474.28 億元，年減 11.8%，毛利率 4.26%，年增 0.9 個百分點，營益率 0.57%，年增 0.11 個百分點，稅後純益 3.01 億元，年減 55.2%。每股純益 0.74 元。

宸鴻表示，第二季各主要尺寸產品營收皆下滑，主要反映季節性庫存調整，消費性、教育產品需求均減少，加上舊款智慧型手機產品銷售進入尾聲所致，不過受惠有利產品組合，毛利率較上季回升，第二季業外匯兌收益約 3200 萬元、資本支出則約 1 億元，第二季 EBITDA 約為新台幣 15.4 億元

產品組合方面，宸鴻統計第二季 7 吋以下小尺寸產品比重持續下滑至 15%，平板、筆電出貨比重則各達約 23%、54%，其他則是 16 吋以上教育、商業白板產品，整體第二季各尺寸營收占比與首季相當。