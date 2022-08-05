〈裴洛西訪台〉和碩高層見美眾院議長 中國蘇州廠傳貨物卡關

知情人士透露，中國海關人員正在檢查對 iPhone 組裝大廠和碩 (4938-TW) 蘇州廠的出貨，原因可能是和碩高層出席美國眾院議長裴洛西餐敘。

日經新聞報導，消息人士表示，中國海關人員周四（4 日）檢查運往和碩蘇州廠的貨物紙箱，是否違反規定，出現「台灣」或「中華民國」字樣。蘇州廠為微軟 (MSFT-US) 、特斯拉 (TSLA-US) 等美國客戶生產產品。

和碩副董事長程建中等台灣科技業大咖，周三出席裴洛西歡迎午宴。總統府隨後發布一張活動照片，顯示陳建中、台積電創始人張忠謀、台積電董事長劉德音都是座上賓。

周五早上，幾家台灣零件供應商也收到客戶的緊急要求，要求他們確保貨物符合標籤要求。日經新聞取得的製造商通知顯示，中國政府重申，紙箱、運輸文件及進出口報關單，均不能出現「中華民國」、「R.O.C.」、「台灣」等字眼。

其中一個通知顯示：「如果出現『R.O.C.』字樣，這批貨物會被扣留、檢查，無法發貨，請仔細檢查所有文件、表格及紙箱。」

多家供應商和物流公司表示，這些規定已存在多年，但隨著兩岸關係更加緊張，中國政府加強執行這些規定，造成更多貿易壁壘。

和碩並未回應日經新聞置評請求。此外，兩名知情人士透露，和碩上海廠並未遭遇類似情況。