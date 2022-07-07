和碩攜工研院推O-RAN節能專網解決方案

全球基地台開放架構 Open RAN 持續發展，在經濟部協助下，工研院攜手電子大廠和碩 (4938-TW) 共同開發 5G O-RAN 節能專網解決方案，近期傳出捷報，獲得英國倫敦全球行動通訊產業的年度大獎 2022 小基站論壇獎。

和碩去年在世界通訊大會 (MWC) 上就與工研院等合作夥伴，共同推出 5G ORAN 基站，瞄準未來 5G 開放式網路商機，隨著全球電信營運商期待藉由 Open RAN 降低建設成本支出、加速 5G 網路布建，可望助力台廠打入國際 5G 開放架構網路供應鏈。

觀察各國持續擴大投入 Open RAN，台灣也在經濟部協助下持續研發 Open RAN 架構 5G 小基站、5G 專網等，更成立 5G 開放網路驗測平台，獲得國際開放架構組織 TIP 認可，這次和碩與工研院的 5G O-RAN 節能專網解決方案，與高通 (QCOM-US)、樂天、愛立信等併列小基站論壇獎。

和碩第六事業處總經理馮震宇表示，和碩自 2020 年起致力 5G O-RAN 開放式基站的產品研發，提供符合 O-RAN 標準的端到端 5G 企業專網解決方案，這次與工研院再次合作的 5G 節能專網解決方案，將可廣泛應用在智慧工廠、智慧交通、急難救助等不同垂直應用領域。

工研院資訊與通訊研究所所長丁邦安表示，與和碩開發的節能專網，有高布建效率、高節能效益、高彈性應用等特色，可透過人工智慧、機器學習演算法配合流量監控與導流技術，進行智慧化分配。