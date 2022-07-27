〈聯亞法說〉Q3營運估再續揚 打進社群龍頭資料中心供應鏈

聯亞 (3081-TW) 今 (27) 日召開法說會，展望後市，公司目標第三季平均每月營收維持 6 月 2.12 億元水準，法人表示，第三季營收可望達 6.36 億餘，季增 6 %，年增 66%，矽光布局也傳捷報，獲中國資料中心光通訊模組客戶採用，也等於間接打入美國社群龍頭資料中心供應鏈。

獲利方面，公司表示，隨著 10、25G 產品出貨比重持續增加，預計從第三季開始，毛利率將穩定爬升。

聯亞表示，第二季起中國電信需求明顯回溫，第三季將持續增加，而消費性產品中感測、雷射需求預計下半年將維持高檔。消費性產品中客戶三品項感測器與雷射產品需求強勁，其中需求主要來自於第三季將推出的新款手機，以及無線耳機。

5G 基地台方面，聯亞表示，中國客戶採用 25G 產品比重開始增加， 中國光通訊客戶開始將 25G LD 做成 100G、200G 光通訊模組，出貨給中國大型網路公司，預計第三季電信業務將有不錯的成長，而第四季將維持成長態勢。

矽光方面，聯亞表示，中國資料中心光通訊模組龍頭廠持續採用聯亞矽光產品，並已出貨給美國最大社群網路公司的資料中心，聯亞持續和客戶推動更多專案，也開始對應到其他美國資料中心業者。

另外，聯亞表示，美系 ISP 客戶近一兩年成長幅度都是倍增，進而帶動聯亞矽光產品出貨，預計今年該客戶也將維持倍數成長。另外，目前已和此美系客戶進行 800G 光通訊模組開發計畫，預計今年底將小量出貨。