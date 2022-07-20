研調：資料中心交換器需求今年維持強勁 明年恐放緩

研調 Dell"Oro 近期發布報告，資深總監 Sameh Boujelbene 指出，資料中心交換器市場需求今年預計維持強勁，不過，隨著總體經濟不確定性提高，需求延續至明年隱憂已浮現，加上缺料逐漸緩解，今年恐慌性採購的力道，明年恐不復見。

Boujelbene 說，目前預定訂單量仍強勁、積壓訂單創歷史紀錄，今年交換器需求仍旺，不過，明年全球資料中心交換器營收成長力道將放緩，在數位化趨勢帶動下，交換器需求在經濟放緩的逆風下能更有彈性。

Boujelbene 表示，經過供應鏈調查顯示，許多供應商已向客戶訂單簽訂「不抽單政策」，預計明年上半年供應鏈營收仍可望有撐。

至於 800G 發展，Dell"Oro 表示，隨著 800G 光收發模組與 25.6T 晶片問世，正推動 800G 交換器的採用，預計谷歌將首先導入 800G 交換器，Meta、微軟等其他 SP 將跟進。

儘管短期需求可能較為放緩，但 Dell"Oro 樂見長期交換器市場成長，預計 2021-2026 年將維持雙位數年複合成長率 (CAGR) 成長，未來五年內資料中心累計資本支出將高達 1000 億美元，其中 400G 以上規格的交換器將占資本支出的一半，而 2025 年 800G 支出比重將超越 400G。

Boujelbene 說，預計 2026 年時，雲端服務供應商 (SP) 將成為資料中心交換器主要採購方，約佔交換器資本支出的 60%，並推動 400G、800G 和 1600G 的換機潮。