〈台幣〉美通膨降溫 升抵29.928元攀近2周高點

美國 7 月通膨降溫，市場預期聯準會 (Fed) 升息力道可望稍稍趨緩，美元指數周三急挫逾 1%，日元應聲強彈，新台幣兌美元今 (11) 日早盤也升值 6.9 分，最高衝上 29.928 元，攀近 2 周高點；台股今天開高走高，大漲逾 260 點，收復萬五大關、站上 15200 點，呈現股匯雙漲走勢。

新台幣兌美元匯率近來已連續 8 天在盤中測試 30 元大關，不過，在央行全力捍衛及出口商拋匯支撐下，終場均拉回 29 字頭，受美國通膨數據報佳音的激勵，今天匯價擺脫盤整格局，一度來到 29.928 元，為本月以來的最高點，央行穩匯壓力可望鬆口氣。

由於汽油價格大幅下滑，美國 7 月消費者物價指數 (CPI) 年增率報 8.5%，較前值 9.1% 大幅回落，顯示通膨壓力浮現緩解跡象，市場預期 Fed 激進升息步伐有望放緩。美元指數周三下跌 1.025%，報 105.26。

觀察主要亞幣今天對美元表現，韓元早盤貶值 0.36%，日元、人民幣約貶 0.3%，新加坡幣貶 0.18%，新台幣則升值 0.06%。

美股周三強勢反彈，台股今天同步大漲 265 點，一口氣收復萬五、15100、15200 點三道關卡，往季線邁進，台積電勁揚近 3%，電、金、傳權值股百花齊放。