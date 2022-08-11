外資重新流入印尼股債市 道明證券：印尼盾預計衝1年新高

在美國公布低於預期的通膨數據後，周四 (11 日) 美元轉弱，亞洲貨幣普遍走強。道明證券認為，由於印尼的貿易順差和誘人的殖利率，有望吸引外資買進當地股債，印尼盾將升至 1 年以來新高。

印尼盾周四兌美元上漲 0.5%，報 14789 兌 1 美元，並從上個月所創的兩年低點，已擴大升值約 1.6%。

道明證券駐新加坡新興市場戰略主管 Mitul Kotecha 預測，未來 3 個月，印尼盾兌美元將升值至 14057，與 2021 年 10 月創下的高位相符。

他表示，具吸引力的債券殖利率、對中國的棕櫚油出口增加、貿易條件的改善，以及升息的前景，應該都會繼續支撐印尼盾。

Kotecha 在周三給客戶的報告指出，印尼終於看到其債券和股票市場的資金回流，這代表著之前的疲軟趨勢發生了重大逆轉。

迄今為止，印尼央行一直反對升息，相信未來幾個月食品價格通膨可能會有所緩解。儘管央行已經在爭取時間，但與此同時，美國聯準會一直加速收緊政策。

Kotecha 表示，印尼央行可能會在本月開始其升息周期，並將其立場轉向「不那麼寬鬆」，這也應有助於支撐印尼盾。

摩根大通資產管理公司上個月表示，隨著新興市場債務和美國公債遭到拋售，市場重新關注經濟基本面，印尼債券具有吸引力。