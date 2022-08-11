疫情和零件短缺影響 豐田9月全球產量估降為85萬輛

日本汽車業龍頭豐田 (Toyota) 周三 (10 日) 宣布，9 月全球計劃生產約 85 萬輛車，較年初規劃減少約 5 萬輛，但合乎前 (7) 月公布的 8~10 月期間預估月均產量。這次調整主要和新冠肺炎疫情及零件短缺有關。

豐田 9 月預定生產的 85 萬輛車當中，日本國內約占 25 萬輛，海外約 60 萬輛。2022 年度 (至 2023 年 3 月) 的全球生產計畫仍維持原先預估的 970 萬輛不變。

豐田曾於 7 月宣布，8~10 月的全球生產預定每月平均 85 萬輛，符合周三公布的規劃。

豐田另將 9~11 月期間的全球生產計畫調升至每月平均 90 萬輛。豐田表示，此計畫已慎重考量零件供給狀況，以及各家供應商的人力和設備能力，但未來仍面對疫情等各種不確定性，將隨時留意後續發展。

根據豐田，位於元町的汽車組裝廠將在 9 月臨時停工，其中兩條產線將於 9 月 1、2、5、6 共四天臨時停工，受影響車款包括 Mirai、Crown、bZ4X 和速霸陸 Solterra。另一條負責 GR Yaris 的產線則將於 9 月 1、2、5、6、26、27、28、29、30 共九天臨時停工。累計減產規模約 8000 輛。