新加坡推15億新元援助方案 協助低收入家庭對抗通膨

新加坡宣布了一項 15 億新元 (約 11 億美元) 的計畫，以保護低收入家庭免受生活成本飆升的影響，成為最新一個因應通膨推出支持措施的亞洲國家。

新加坡財政部長黃循財表示，一系列計畫旨在為最弱勢的群體提供救助，它還包括增加薪資信貸和支持就業的措施，來幫助當地企業。

財政部周二 (21 日) 發布新聞稿表示，俄烏戰爭持續，加上部分地區因應新冠疫情的限制措施，擾亂了供應鏈，並導致能源和食品價格上漲，並造成主要經濟體的通膨上升幅度超過預期。

財政部表示，全球通膨可能會在一段時間內保持高位，並可能在企穩和好轉之前，進一步上升。

政策的主要措施，包括新加坡人以商品和服務券形式，獲得最高 300 新元的現金特別付款。財政部表示，還將向每個新加坡家庭發放 100 新元的家庭公用事業信貸。

新加坡並非唯一一個加大力度支持經濟的亞洲國家，大幅增長的食品價格尤其受到特別的關注。馬來西亞和印尼針對棕櫚油和雞肉等商品實施出口禁令，以控制當地價格，泰國最近延長針對基本商品的價格上限，並與能源公司討論利潤分享的安排，為燃料補貼計畫提供資金。

新加坡依賴貿易，因此受供應鏈瓶頸及能源、食品通膨影響巨大，新加坡預計周四發布 5 月核心通膨數據，調查顯示，數字將較 4 月份的十年高點 3.3% 再往上升。