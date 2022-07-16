迪士尼ESPN+一口氣漲價43% 訂閱月費漲至9.99美元

迪士尼 (DIS-US) 將旗下體育串流影視服務 ESPN + 訂閱費調漲 43% 至每月 9.99 美元。



ESPN + 先前每月訂閱費為 6.99 美元，但自 8 月 23 日起將適用新價格，年度訂閱方案則自 69.99 美元調漲至 99.99 美元。

串流媒體服務一口氣漲價 40% 以上相當罕見，迪士尼 ESPN+ 先前兩次漲價都僅調升月費 1 美元，首次在 2020 年，第二次是去年 7 月。

大幅漲價讓迪士尼實現幾個目標，假設用戶持續訂閱該服務，迪士尼串流產品營收就能提升，因為目前迪士尼串流產品仍處於虧損。

其次，迪士尼期盼藉由漲價提醒訂閱者，該服務具有大量嶄新且有價值的內容，包括國家橄欖球聯盟 Live 比賽、溫布敦網球公開賽、澳網公開賽、美國高爾夫球 PGA 巡迴賽，以及 NHL 北美冰球賽等。

調漲 ESPN + 月費有助於迪士尼支付最新續約的 NFL 費用 (每年 26 億美元)，根據協議，迪士尼有權可在 ESPN+ 上同步播放 NFL 賽事。

第三，或許對迪士尼前進策略最重要的是，迪士尼並未改變其搭售服務的價格，仍是每月 13.99 美元，同時訂閱 Disney+、廣告支援版的 Hulu 和 ESPN+。

調漲 ESPN + 月費，或許也能提振 Disney+。迪士尼目標在 2024 年底前，讓 Disney + 訂閱人數提升到 2.3 億人至 2.6 億人。上一季結束時，Disney + 全球訂閱人數 1.377 億人，而 ESPN + 訂閱戶則有 2230 萬人。

雖然迪士尼並未公布，ESPN+ 2230 萬的訂閱戶中，有多少人是支付搭售的價格，但調漲 ESPN + 單一服務價格，仍可縮減 ESPN + 和搭售方案之間的價差，吸引部分單訂 ESPN+ 的消費者乾脆添一些改為搭售方案。如此一來，就能積極推升 Disney + 用戶，進而達到其 2024 年的目標。

迪士尼周五上漲 3.36 美元或 2.66%，收每股 95.20 美元。