比特幣跌落23000美元下方 交易者觀望CPI數據提供指引

在關鍵的美國通膨數據發布前，加密貨幣投資者似乎傾向出場觀望，比特幣 (BTC) 價格在過去一天大跌，結束此前連 4 天的漲幅，交易價格降至 23000 美元下方。

據 investing.com 報價數據，截至台北時間周三 (10 日)15:15，比特幣報 22949 美元，24 小時跌 3.77%，以太幣 (ETH) 報 1683 美元，24 小時跌 5.4%。其他主要加密貨幣也普遍下挫，瑞波幣 (XRP)、Cardno(ADA)、Solona(SOL) 跌幅在 3-7% 之間。

根據獨立市場分析師 Michaël van de Poppe 的說法，圍繞 CPI 的擔憂毫無依據，他認為這是正常的修正，一旦測試完成，比特幣價格有望反彈至 2.8 萬美元。

依目前調查，機構預測 7 月 CPI 的中值為 8.7%，較先前回落。Moody "s Analytics 首席經濟學家 Mark Zandi 指出，即使 CPI 年增率回落至 8.7%，這個數字仍高得令人不安和痛苦，好處是正朝著正確的方向發展。

Mudrex 首席執行官兼共同創辦人 Edul Patel 表示，經過前段時間的盤整，加密貨幣市場波動性上升，這一發展符合預期。在過去 24 小時，市場看跌的動能上升，交易量顯著增加。

代號 Big Smokey 的交易員指出，現階段的修正，是投資者在 CPI 公布前降低風險的結果。他認為，要是 CPI 公布後，市場對聯準會傾向鴿派的解讀仍然持續，而通膨數據低於 6 月，市場可能反彈。

另一方面，如果 CPI 數據高於預期的 8.7%，代表聯準會積極升息的可能性上升，不利加密貨幣走勢。CME FedWatch 工具現在顯示，聯準會繼續升息 75 個基點的機率為 70%。